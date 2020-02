Inkomsten sportclubs ruim 1,2 miljard euro in 2018

De inkomsten van sportclubs (exclusief watersport, betaald voetbal en uitsluitend professionele sportploegen) liggen al sinds 2009 rond de 1,2 miljard euro.

In 2018 telde Nederland 26.510 sportclubs met gemiddeld 192 leden. In 2009 waren er nog 28.700 clubs met gemiddeld 196 leden.

Afgezet tegen het jaar 2000 is het aandeel inkomsten uit contributie-, les- en entreegelden gestegen. 53 procent in 2018, tegen 48 procent in 2000. Ook kantineverkoop is een belangrijke inkomstenbron voor clubs.

Buitensportclubs, zoals veldvoetbal, tennis, hockey en honkbal, hebben vele malen grotere inkomsten en uitgaven dan binnensportclubs. In 2018 werd 82 procent van de totale inkomsten van sportclubs gerealiseerd door clubs in een buitensport.