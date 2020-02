Oostenrijk houdt Italiaanse trein tegen

De trein was van Venetië op weg naar München, maar staat stil aan de Italiaanse kant van de grens en mag voorlopig Tirol niet in. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer hadden de Italiaanse Spoorwegen hun Oostenrijkse collega's van de ÖBB gewaarschuwd voor de koortsige passagiers. Hun coupé is geïsoleerd.

Uit angst voor het infectiegevaar besloot de ÖBB zondagavond ook het andere treinverkeer met het buurland tot nader order stil te leggen. Oostenrijk, maar ook Zwitserland en Duitsland, hadden eerder al laten weten de verontrustende situatie in Italië op de voet te volgen. Covid-19, de ziekte die door dit virus wordt veroorzaakt, heeft in Italië tot dusver drie mensen het leven gekost.