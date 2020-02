Hotelconcern MGM aangeklaagd wegens datahack

Het Amerikaanse casino- en hotelconcern MGM Resorts International is officieel aangeklaagd vanwege een groot datahack waarbij afgelopen jaar meer dan 10,6 miljoen gegevens van gasten in verkeerde handen zijn gekomen. Volgens mediaberichten zijn bij de hack ook telefoonnummers van beroemdheden als Justin Bieber buitgemaakt. Ook zouden er gegevens van Nederlanders zijn gelekt.

De aanklacht is ingediend door het Amerikaanse advocatenkantoor Morgan & Morgan. Diens advocaat John Yanchunis vertegenwoordigde eerder al een groep gebruikers van Yahoo in een zaak rond een datalek waarbij enkele jaren terug zo'n 3 miljard gegevens op straat kwamen te liggen. Yanchunis wil dat MGM met een schadevergoeding over de brug komt. Om wat voor bedrag het gaat, is niet duidelijk.

Bij de hackaanval op MGM waren ook de gegevens van 9800 Nederlanders betrokken, meldde omroep NOS enkele dagen terug op basis van eigen onderzoek. Het ging om hotelgasten die een adres in Nederland hebben opgegeven of een e-mailadres dat eindigt op .nl. Wachtwoorden zouden niet zijn buitgemaakt, maar wel geboortedata en Nederlandse e-mailadressen, namen, woonadressen en telefoonnummers.