Buurlanden Iran sluiten grenzen om coronavirus

In Iran zijn inmiddels acht mensen gestorven door het besmettelijke virus. Zeker 43 raakten besmet, aldus de autoriteiten. Alleen Armenië, Azerbeidzjan en Turkmenistan hebben als buurlanden van Iran nog geen maatregelen aangekondigd.

Turkije laat geen vliegtuigen meer toe die vanuit Iran komen. Ook alle snelwegen en treinsporen die naar Iran leiden zijn gesloten. Vluchten vanuit Turkije gaan nog wel.

He nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese provincie Hubei. Inmiddels zijn in China ruim 2400 mensen gestorven aan de ziekte. Zeker 76.000 raakten besmet.