Derde passagier cruiseschip Japan overleden

Een derde passagier van het cruiseschip Diamond Princess bij Japan is overleden nadat hij het nieuwe coronavirus had opgelopen. Het gaat volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid om een Japanse man van in de tachtig.

De man was van het schip gehaald en naar een ziekenhuis gebracht toen bleek dat hij het virus had opgelopen. Hij had ook andere gezondheidsproblemen en de officiële doodsoorzaak is longontsteking, meldt het ministerie. De twee passagiers die eerder overleden, waren ook ouderen uit Japan.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. De afgelopen weken zijn meer dan 600 besmettingen aan boord gemeld. Passagiers die het virus niet hebben, mogen sinds afgelopen woensdag het schip verlaten.