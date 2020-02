Carnaval Venetië afgeblazen vanwege zorgen over virus

Het wereldberoemde carnaval in Venetië wordt opgeschort vanwege de zorgen over het nieuwe coronavirus. Dat maakte het hoofd van de regio Veneto bekend.

Het carnaval in Venetië had eigenlijk tot dinsdag moeten duren, maar de uitbraak van het virus maakt volgens regiobestuurder Luca Zaia drastische maatregelen noodzakelijk. Het gaat om het opschorten van het carnaval "en nog meer".

De Italiaanse autoriteiten maakten eerder bekend dat zeker 89 mensen zijn besmet met virus in de regio Lombardije, dat grenst aan Veneto. Daar zijn ook besmettingen gemeld. In Venetië zouden twee ouderen met het virus in het ziekenhuis liggen.