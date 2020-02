Iran: vijanden gebruikten virus om verkiezingen te saboteren

Iran beschuldigt buitenlandse vijanden ervan het nieuwe coronavirus te hebben gebruikt om de parlementsverkiezingen in het land te saboteren. Naar alle waarschijnlijkheid was de opkomst tijdens de verkiezingen, die vrijdag werden gehouden, extreem laag. Volgens sommige onbevestigde bronnen was de opkomst 45 procent. Dat zou het laagste opkomstcijfer zijn in Iran sinds de revolutie in 1979. De officiële cijfers worden later zondag verwacht.