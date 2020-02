Storm zorgt voor schade in diverse delen van Nederland

Op diverse plekken in het land heeft de storm zondagochtend voor schade gezorgd. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid kwamen in de ochtend al veertig meldingen van overlast binnen. Er zijn nog geen meldingen over gewonden.

In de Tulpenstraat in Sassenheim waaiden stenen van een zijgevel van een woning. Tientallen stenen zijn naar beneden gevallen. Op de Amerweg in Zwijndrecht is de brandweer druk in de weer met het opruimen van rond vliegend isolatiemateriaal. In Maassluis waaide een boom op de Westlandseweg om. In Bodegraven kwam door de storm een zonnepaneel van het dak.

In Vlissingen waaiden dakplaten van een woning aan Boterbloemlaan.