Lege straten en dichte winkels in 'epicentrum' uitbraak Italië

Lege straten, dichte winkels en bange inwoners: het openbare leven in de Noord-Italiaanse plaats Codogno ligt stil door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. "Het is een spookplaats geworden. Dit is verschrikkelijk voor ons", zegt een jonge vrouw die zich nog wel op straat vertoonde.

Functionarissen hebben Codogno omschreven als het epicentrum van een reeks besmettingen in het noorden van het land. Een 38-jarige man uit die plaats wordt omschreven als 'patiënt nummer één' in de regio Lombardije, bij Milaan.

In Lombardije zijn 54 van de 79 besmettingen in Italië gemeld. In het land zijn tot dusver twee mensen met het virus overleden. Inwoners van Codogno en omliggende plaatsen hebben het advies gekregen binnen te blijven.

Apotheek nog open

"Mensen zitten opgesloten in hun huizen. Er is niemand meer op straat", vertelt de vrouw, die zich Paola noemt, in de buurt van het treinstation in Codogno. Daar verkocht niemand kaartjes en stonden zaterdagavond ook geen mensen op treinen te wachten.

De apotheek in het centrum is op last van de autoriteiten nog wel open, maar mondmaskers zijn al lang uitverkocht. De eigenares zegt dat die vooral uit China kwamen. "Ze houden ze nu zelf. Ze hebben ze nodig", zegt Rosa Cavalli. Haar klanten kopen vooral bleekwater, alcohol en desinfecterende middelen.

"We proberen kalm te blijven, want is het zo makkelijk om dit soort situaties in paniek te raken", zegt een andere inwoner van Codogno. Zij had haar huis verlaten om eten te kopen. "Ik ben een beetje bang omdat we allemaal besmet kunnen raken. Ik werk in een restaurant en heb veel contact met mensen."