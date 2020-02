Kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw weer van start

Kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw begint zondagavond aan een nieuw seizoen. De komende weken zal blijken of Yvon Jaspers en haar boeren meer kijkers trekken dan vorig jaar, toen de kijkcijfers niet in de buurt kwamen van records uit eerdere seizoenen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Boer Zoekt Vrouw bestaat al ruim vijftien jaar en is een van de best bekeken programma’s van de Nederlandse televisie. Een gemiddelde aflevering trekt bijna 4 miljoen kijkers. Hier zitten ook de mensen bij die later een aflevering hebben teruggekeken via internet. Tijdens het vorige seizoen in 2018 werd dit kijkcijfer slechts enkele keren gehaald. De reünie trok de meeste kijkers. Toen kwamen de boeren nog een keer bij elkaar om terug te blikken en bleek dat een deel van hen de liefde nog niet had gevonden.

Het lukt de programmamakers maar niet om hun eigen record uit 2011 te overtreffen. De acht best bekeken afleveringen aller tijden komen allemaal uit dit seizoen. Ruim 5 miljoen mensen zagen hoe boer Richard tijdens de logeerweek aan Heidi en Susan toegaf dat hij buiten de opnames om al had afgesproken met Annemieke.

Het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw begint zondagavond om 20.30 uur op NPO 1. SKO meet kijkcijfers door te volgen waar een representatieve groep van ongeveer 2800 personen naar kijkt.