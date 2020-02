Hamburg naar stembus voor enige deelstaatverkiezing van 2020

Inwoners van Hamburg kunnen zondag hun stem uitbrengen in de enige deelstaatverkiezingen die dit jaar in Duitsland worden gehouden. De stembusgang is kort na na een bloedige extreemrechtse aanslag bij Frankfurt en vindt plaats tijdens een leiderschapscrisis in de partij van bondskanselier Merkel, de CDU.

Hamburg stemt voor een nieuw parlement, de Bürgerschaft die 121 leden telt. Die kiest dan de regeringsleider of burgemeester. De zittende burgemeester Peter Tschentscher van de SPD hoopt dat hij kan aanblijven. Tweede partij in de stadstaat is De Groenen, aangevoerd door Katharina Fegebank. Ook zij wil burgemeester worden.

Sinds 2015 regeren SPD en De Groenen in Hamburg. Volgens peilingen zouden De Groenen kunnen rekenen op bijna twee keer zo veel stemmen als in 2015 (12,3 procent). De partij zou dan de grote winnaar worden. Maar de SPD van burgemeester Tschentscher zou ondanks fors verlies de grootste in Hamburg blijven met rond de 38 procent van de stemmen (45,6 procent in 2015).

De CDU in Hamburg moet rekenen op iets minder stemmen door de leiderschapscrisis in de partij en komt mogelijk op 14 procent uit. Dat zou dan wel de slechtste score zijn voor de CDU in de havenstad. De stembureaus sluiten er om 18.00 uur.