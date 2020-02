Zuiden in de ban van carnaval

In steden en dorpen beneden de grote rivieren zwaait prins carnaval met ingang van dit weekend enkele dagen lang de scepter. Daaraan ging in veel plaatsen een officiële sleuteloverdracht vooraf, waarbij de burgemeester op het stadhuis de sleutel van de gemeente overhandigde aan de prins. In Maastricht gebeurde dat zaterdagmiddag in het bijzijn van onder andere minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer.

De storm gooit zondag roet in het eten bij tientallen optochten, die vanwege de harde wind zijn afgelast. Dat gebeurde onder meer in Tilburg, Heerlen, Sittard, Blerick, Weert, Oss, Oosterhout en Valkenswaard. En ook de optocht in Maastricht staat zondag op losse schroeven. Hoewel de afgelastingen zeker een domper op de feestvreugde zijn, laat carnavalminnend Nederland van jong tot oud zich niet kennen: het feest wordt enkele dagen lang tot in de late uurtjes voortgezet in zalen en kroegen waar verklede mensen genieten van muziek en dans.

De tijd dat veel katholieken op de woensdag na carnaval een askruisje gingen halen bij het begin van de vasten, is al lang voorbij. Tegenwoordig trekken veel mensen in Limburg nog een keer in een soort van afterparty de kroeg in om er haring te happen.