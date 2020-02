Aantal doden in China door coronavirus stijgt boven 2400

Het dodental in China door het nieuwe coronavirus is het afgelopen etmaal tot boven de 2400 gestegen. De Chinese autoriteiten maakten zondag bekend dat in de provincie Hubei 96 mensen zijn gestorven aan de gevolgen van de ziekte. Nog eens 630 inwoners zijn geïnfecteerd geraakt. Daarmee komt het totaal uit op ongeveer 77.000.

Het virus heeft zich verspreid naar meer dan 25 landen. Wereldwijd zijn 2458 mensen overleden aan Covid-19.