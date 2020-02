Zorg om passende plek voor kinderen zorginstelling Hoenderloo

Ouders van kinderen die verblijven in een vestiging van de noodlijdende zorginstelling Hoenderloo Groep vragen zich af of er wel een passende nieuwe plek kan worden gevonden voor de jongeren. De ouders stellen in een persbericht dat er heel wat bij komt kijken om een goede locatie te vinden voor de kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen en valt onder zorginstelling Pluryn. Die wil de vestigingen in Hoenderloo en Deelen in de loop van het jaar sluiten vanwege financiële strubbelingen, maar ook omdat de kwaliteit niet in orde zou zijn.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei deze week dat hij niet verwacht dat Hoenderloo Groep blijft bestaan. Hij liet weten dat voor de jongeren die er verblijven een nieuwe plek is gevonden, al moeten zij daar zelf nog wel mee instemmen.

Passende plekken

"Ik geloof best dat er wat betreft bedden genoeg plekken zijn voor de jongeren, maar het is nog maar de vraag of dit daadwerkelijk passende plekken zijn voor de kinderen van De Hoenderloo Groep" zegt Babette Brouwer, een van de leden van de Ouders Hoenderloogroep. "Om kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen te kunnen plaatsen op locaties die nu bijvoorbeeld bedoeld zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking moet er veel meer gebeuren dan alleen het aanpassen van de gebouwen."

Ze wijst erop dat onder meer algemene kennis van psychiatrische problematiek en specifieke expertise van stoornissen als autisme en hechtingsproblematiek vereist zijn op een andere locatie. "Ook zijn behandelmogelijkheden en therapieën vereist die aansluiten bij de doelgroep van kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen en moet het onderwijs passend en op niveau zijn."