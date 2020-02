Trump wil boek van 'verrader' Bolton niet vóór verkiezingen

De voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton is een 'verrader' en zijn boek zou niet mogen worden gepubliceerd voor de presidentsverkiezingen in november. President Donald Trump zou dat hebben gezegd tegen medewerkers en journalisten, meldden Amerikaanse media.

Bolton was de derde nationale veiligheidsadviseur onder Trump en werd in september vorig jaar ontslagen. Hij weigerde tijdens de impeachmentprocedure te getuigen voor het Huis van Afgevaardigden, maar bood later wel aan voor de Senaat te spreken. De Republikeinen weigerden dat echter.

Bolton zou belangrijke informatie hebben over de pogingen van Trump om Oekraïne onderzoek te laten doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden.

De bedoeling was dat Boltons boek The Room Where It Happened (De ruimte waarin het gebeurde) in maart zou uitkomen. De nationale veiligheidsraad heeft Boltons advocaat toegezegd dat "zo snel mogelijk" wordt aangegeven welke delen van het boek kunnen worden gepubliceerd. Ook Trumps advocaten zouden zich nu met de publicatie bemoeien.