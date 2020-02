Minister Blok wil veranderingen in Iran

"Irans rol is vaak negatief, ook in de regio", aldus de bewindsman in de Iraanse hoofdstad Teheran tegen de NOS. Hij sprak daar met president Hassan Rohani.

Blok benadrukte dat het bewind in Teheran het regime in Syrië steunt, net als de terreur in Jemen. Daarnaast zou Iran kernwapens maken. Daardoor zijn de spanningen met het Westen en in de regio hoog opgelopen.

Als Iran verandert kan het land door handel, bijvoorbeeld met Nederland, weer welvarender worden. Nu verkeert het land in het Midden-Oosten in een crisis. Dat komt mede door internationale sancties, die het gevolg zijn van de Iraanse opstelling.