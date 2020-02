Passagier Westerdam had virus mogelijk toch niet

Een 83-jarige passagier van het cruiseschip Westerdam was mogelijk nooit besmet met het nieuwe coronavirus. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC laat dagblad USA Today weten dat zij "mogelijk een longaandoening had, maar het was in elk geval geen COVID-19".

De bejaarde Amerikaanse zou na het verlaten van het cruiseschip, dat ook tientallen Nederlanders aan boord had, aanvankelijk wel positief zijn getest. Dat gebeurde in Maleisië en leidde tot veel onrust. Medepassagiers en bemanningsleden die nog in Cambodja waren moesten worden gecontroleerd.

"Ik heb bevestigd gekregen dat alle passagiers zijn getest op het coronavirus en dat alle uitslagen negatief terugkwamen", zegt een CDC-woordvoerder tegen USA Today. "Het gaat ook om de persoon die in eerste instantie wel positief is getest." De 83-jarige vrouw lag vrijdag nog in een ziekenhuis.