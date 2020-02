Frankrijk maakt begin met sluiting oudste kerncentrale

Frankrijk heeft zaterdag een belangrijke stap gezet richting de sluiting van de oudste nog operationele kerncentrale van het land. Energiebedrijf EDF zegt dat een van de twee reactoren is uitgeschakeld in centrale Fessenheim, in de buurt van de grens met Duitsland en Zwitserland.

De tweede reactor wordt in juni uitgezet. Het duurt naar verwachting nog tot 2023 tot alle nucleaire brandstof is verwijderd.

Activisten dringen al jaren aan op sluiting van de ruim 40 jaar oude kerncentrale. Die zou qua veiligheidsstandaarden ver achterlopen op de kerncentrale in Fukushima, waar in 2011 een nucleaire ramp plaatsvond. Ook zou het risico op overstromingen en aardbevingen in de regio Elzas zijn onderschat.

Toenmalig president François Hollande beloofde enkele maanden na de kernramp in Japan al om Fessenheim te sluiten. Uiteindelijk gaf de regering van zijn opvolger Emmanuel Macron daar in 2018 definitief groen licht voor. Kernenergie is de belangrijke energiebron in Frankrijk.