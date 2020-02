Winter 2019-2020 is nu al op één na warmste

Deze winter is nu al de op één na warmste sinds 1901, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur over de maanden december, januari en februari komt in De Bilt uit op 6,4 graden en dat is 3 graden hoger dan normaal. Alleen de winter van 2006-2007 was met 6,6 graden nog zachter. De meteorologische winter loopt tot en met 29 februari.