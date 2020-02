Meer passagiers verlaten 'coronacruiseschip' bij Japan

Zo'n 100 passagiers die nauw contact hebben gehad met mensen die het nieuwe coronavirus hadden opgelopen, verlaten zaterdag het cruiseschip Diamond Princess. Zij moeten in Japan nog zo'n twee weken in quarantaine doorbrengen.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak, maar sinds woensdag mogen mensen die het virus niet hebben van boord gaan. De afgelopen dagen zijn ongeveer 970 passagiers vertrokken.

Aan boord van het schip zijn ruim 630 besmettingen gemeld. Twee passagiers zijn overleden. De circa 100 mensen die nu van boord gaan, deelden volgens omroep NHK een hut met iemand die het virus wel had. Op televisiebeelden is te zien dat mensen vertrekken in een bus met gesloten gordijnen.

Er bevinden zich nog steeds niet-Japanse passagiers op het schip. Zij wachten op hun repatriëring. Ook zijn nog zo'n duizend bemanningsleden aan boord. Zij brachten de afgelopen weken bijvoorbeeld maaltijden rond en moeten nu alsnog in quarantaine.