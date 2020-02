'Grote zorgen over ondergronds laden van elektrische auto's'

Ondergrondse parkeergarages zijn gevaarlijk doordat er steeds meer elektrische auto's in staan die tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Een brandende auto in zo'n parkeergarage bemoeilijkt bovendien het blussen. Kassa bezocht met veiligheidsdeskundigen diverse parkeergarages, en die bleken geen van allen brandveilig, meldt het consumentenprogramma van BNNVARA.