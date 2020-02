Beroemdheden steunen Assange tijdens protestmars in Londen

Fans van WikiLeaks-oprichter Julian Assange lopen zaterdag in Londen mee met een protestmars. Maandag zijn de eerste hoorzittingen in het proces tegen de omstreden klokkenluider, en daarom gaan aanhangers de straat op om steun aan de geboren Australiër te betuigen. Ook de vader van Assange loopt mee, net als enkele beroemdheden. Zo zal Roger Waters, voormalig lid van de band Pink Floyd, aanwezig zijn. Verder hebben ook popzangeres Chrissie Hynde en modeontwerpster Vivienne Westwood toegezegd.

De protestmars vertrekt om 12.30 uur lokale tijd bij de Australische ambassade. De groep loopt vervolgens naar Parliament Square. Daar zal Westwood een toespraak houden. Volgende week vinden nog meer protestmarsen plaats in meerdere steden wereldwijd, onder andere in Amsterdam.

Assange zit in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij probeert uitlevering aan de VS te voorkomen. Die beschuldigen hem ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. In totaal zijn achttien aanklachten tegen hem ingediend.