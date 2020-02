Brand in bouwmaterialenhandel in Zwaag onder controle

De brand die sinds vrijdagavond woedt in een bedrijfspand in het Noord-Hollandse Zwaag is onder controle. Het gebouw, dat volgens de brandweer als verloren beschouwd moet worden, is van een leverancier van bamboe-bouwmaterialen. Een naastgelegen pand heeft forse schade opgelopen. Naar verwachting duurt het nablussen nog tot zaterdagochtend, zegt een brandweerwoordvoerder.

Het gebouw staat op industrieterrein Zevenhuis, waarachter een woonwijk ligt. De rook gaat richting Zwaagdijk en Hauwert en de brandweer adviseert de mensen daar voorlopig ramen en deuren gesloten te houden. Vanwege de vele rook is er in de omgeving een NL-Alert verzonden, om vooral de mensen in de nabijgelegen woonwijk te informeren.

Het bedrijf noemt zich op zijn site de Europese marktleider in bamboe producten voor binnen- en buitentoepassingen. Toen de brand uitbrak, was er niemand in het gebouw aanwezig.