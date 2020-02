Zestien gevallen van het coronavirus in Noord-Italië

In het noorden van Italië zijn op één dag zestien nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om veertien mensen in de regio Lombardije en twee mensen in het naastgelegen Veneto. Onder hen zijn vijf medici.

In Codogno, een dorpje ten zuidoosten van Milaan met zo'n 15.000 inwoners, hebben zeker zes mensen het virus opgelopen. Burgemeester Francesco Passerini heeft vrijdag besloten om scholen, restaurants en andere gebouwen waar mensen elkaar ontmoeten, te sluiten. In totaal gaat het om rond de tachtig locaties.

Het nieuwe coronavirus is in Italië eerder al bij zeker drie mensen vastgesteld. Dat was in Rome.