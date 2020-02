Bekritiseerd Democratiefestival krijgt vervolg in 2021

Toch vindt het ministerie het belangrijk om de democratie op deze manier te blijven vieren. Het is belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en dat "mensen met verschillende standpunten met elkaar in debat gaan".

Er was veel te doen om het festival, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Gelderland. Er zou niet alleen te weinig animo voor het gratis evenement zijn, ook zou het festival niet onafhankelijk genoeg zijn. Daarom valt de organisatie van de tweede editie onder een zelfstandige stichting, die onafhankelijk is van het ministerie.

De tweede editie moet in 2021 plaatsvinden. Hierdoor is er voldoende tijd om te leren van de pilotversie. Voor dit jaar wordt gekeken of het Democratiefestival kan aansluiten bij één of meerdere bestaande festivals.