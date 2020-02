WHO: bezorgd over opduiken coronavirus zonder duidelijk verband

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag haar zorgen uitgesproken over het nieuwe coronavirus dat soms buiten China opduikt zonder dat duidelijk is hoe dat precies kan. Er zijn dan bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat degene die besmet is, contact had met iemand die het virus al bij zich droeg.

"Hoewel het totaal aantal gevallen van Covid-19 buiten China betrekkelijk klein blijft, zijn we bezorgd over het aantal gevallen zonder duidelijk epidemiologisch verband, zoals een reisverleden naar China of contact met een bevestigd geval", zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie vrijdag.

Hij is ook bezorgd over het aantal besmettingen in Iran. Daar zijn inmiddels achttien gevallen bekend en vier mensen zijn er overleden aan de gevolgen van het virus.