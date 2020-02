'Maximaal 3000 euro smartengeld voor huishouden Groningen'

Huishoudens in Groningen kunnen maximaal 3000 euro smartengeld krijgen voor immaterieel leed dat is veroorzaakt door aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Er wordt geen bewijs gevraagd van de geleden schade, zei vicepremier Hugo de Jonge na de ministerraad. "Anders kom je in een enorme administratieve toestand terecht."