Minister: lobbyen staat Schiphol vrij, ik trek mijn eigen plan

Schiphol-baas Dick Benschop vroeg het ministerie Schiphol de komende jaren te laten groeien naar 536.000 vluchten per jaar, blijkt volgens de Volkskrant uit opgevraagde correspondentie. De minister bood vervolgens ruimte voor 540.000 vluchten. Maar die grens is simpelweg een veiligheidslimiet en was al veel eerder vastgesteld, zegt Van Nieuwenhuizen. Bovendien mag Schiphol alleen groeien als de hinder vermindert.

Schiphol zag ook geen heil in onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de luchthaven en probeerde daar onderuit te komen. Maar "ik wil het onafhankelijk getoetst hebben en dat gebeurt dus ook", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ik vond het nodig, dus ja: als zij dan misschien zelf denken dat het niet nodig is, dat zij dan zo."

De minister is door het pleidooi van Schiphol niet gaan twijfelen of het de luchthaven wel menens is met de veiligheid. "Of het genoeg is of niet, daar mogen betrokkenen hun eigen opvattingen over hebben."