Nepadvertenties over 'dood' John de Mol op nieuwssites

Op nieuwssites zijn nepadvertenties over John de Mol verschenen. Daarin stond dat hij was overleden. De advertenties met de tekst "Vaarwel John de Mol (1955-2020). Nederland is in shock" stonden onder meer op de sites van De Telegraaf, het AD en NU.nl.

Talpa heeft de nieuwssites gevraagd de nepadvertenties te verwijderen. Ook heeft het mediaconcern contact opgenomen met Google. "Het betreft hier fakeadvertenties die geplaatst worden via de advertentiedienst van Google", zegt een woordvoerder van Talpa na een bericht van Shownieuws.

Het is nog niet duidelijk of De Mol naar de rechter stapt. "We gaan nu met Google in gesprek over het structureel voorkomen van deze advertenties. Als dit niet tot resultaat leidt, sluit John de Mol een gang naar de rechter niet uit."

De Mol won vorig najaar een zaak tegen Facebook. Het sociale medium moest op last van een dwangsom alle nepadvertenties weren waarin John de Mol bitcoinproducten lijkt aan te prijzen.