Carnavalsoptochten bedreigd door harde wind

Carnavalsoptochten krijgen in het weekeinde mogelijk te maken met de harde wind. De optocht van zaterdag in Eindhoven is al afgelast, maar ook in andere steden wordt gekeken of er maatregelen moeten worden genomen in verband met de weersverwachting.

De organisatie in Lampegat, zoals Eindhoven tijdens carnaval heet, vindt het niet veilig de optocht te laten doorgaan. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt het "zuur voor alle Lampegatters & Lampegatterinnekes". Hij vindt het echter een dapper besluit van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) en de hulpdiensten: "Veiligheid staat voorop". Andere carnavalsactiviteiten in Eindhoven gaan wel door.

Met name zondag worden harde windstoten verwacht. Weeronline verwacht in Tilburg, Heerlen en Maastricht, waar die dag carnavalsoptochten worden gehouden, windkracht 5 tot 7 met windstoten van 60 tot 90 kilometer per uur.

Maatregelen

De organisatie van Tilburg denkt aan maatregelen. Zo zouden bijvoorbeeld grote praalwagens gedeeltelijk ingeklapt kunnen meerijden. Ook zou het kunnen dat op de praalwagens geen mensen mogen staan. In Maastricht rijden relatief weinig grote wagens mee. Mocht de situatie onveilig worden, kunnen die uit de optocht gehaald worden.

In Sittard zou de optocht zondag eventueel van 13.00 uur naar later op de middag kunnen gaan, dan is de verwachting dat de wind wat minder hard is. Ook zou de route aangepast kunnen worden. De grens voor de optocht in Sittard is windkracht 6 à 7 met windstoten van 80 kilometer per uur, maar de organisatie neemt nu nog geen besluit. Dat wordt uiterlijk zaterdagmiddag genomen. Andere organisaties wachten wat langer, tot zondagochtend. Voor Nijmegen ligt de grens bij windkracht 7 of 8.

Het gaat volgens Weeronline ook flink regenen zondag, maar dat is voor de organisaties geen reden om de optocht af te gelasten.