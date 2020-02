Wellicht toch geen crimineel geld naar moskee Geleen

Het geld dat de Al Houdamoskee in Geleen kreeg is mogelijk toch niet afkomstig uit criminele bron, maar uit Saoedi-Arabië. Met het uitspreken van dit vermoeden stopte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor de rechtbank in Roermond de aanvankelijke verdenking van witwassen door bestuurders van de moskee in de koelkast.