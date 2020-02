Rechter in moordzaak Tob Cohen vast wegens geknoei met bewijs

De Keniaanse rechter in het proces tegen de verdachten van de moord op de Nederlander Tob Cohen is aangehouden wegens gesjoemel in deze zaak. De krant The Daily Nation meldde dat rechter Sankale ole Kantai is aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van de recherche omdat hij met bewijsmateriaal tegen de hoofdverdachte zou hebben geknoeid.

De jarenlang in Kenia woonachtige zakenman Tob Cohen werd er in 2019 vermoord. Hij verdween in juli en zijn vrouw Sarah Wairimu hield vol dat hij op reis was. Zijn stoffelijke resten werden echter drie maanden later gevonden, ze waren verborgen in de achtertuin van zijn huis. Weduwe Wairimu is hoofdverdachte en sinds oktober vorig jaar op borgtocht vrij. Ze zou volgens Keniaanse media een relatie met de rechter hebben gehad.