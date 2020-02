Laatste staande ovatie voor componist Reinbert de Leeuw

Honderden mensen hebben vrijdag het openbare afscheid van dirigent en componist Reinbert de Leeuw bijgewoond in een afgeladen Muziekgebouw in Amsterdam. Hij overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.

Op het podium in de Grote Zaal stond de kist opgesteld, geflankeerd door musici van De Leeuws eigen Asko|Schönberg-ensemble en het Nederlands Kamerkoor. Ze brachten onder meer Berceuse Élégiaque van Ferruccio Bussoni en Entflieht auf leichten Kähnen van Anton Webern ten gehore. De Leeuw had zelf de muziek en de locatie uitgekozen. Er waren verschillende sprekers die bij zijn overlijden stilstonden en zijn werk prezen. "De man die altijd op zoek was naar de harmonie in de muziek, is in harmonie met zijn omgeving en zichzelf heengegaan", zei de oud-zakelijk leider van Asko|Schönberg.

Onder de belangstellenden waren behalve familie en vrienden ook choreograaf Hans van Maanen en schrijver Maarten Biesheuvel. De bijeenkomst werd afgesloten met een staande ovatie. Vrijdagmiddag is de teraardebestelling op begraafplaats Zorgvlied. Ook die is openbaar.

De Leeuw was mede-oprichter van het Asko|Schönberg-ensemble (oorspronkelijk Schönberg Ensemble), waarmee hij 45 jaar heeft opgetreden. In de jaren zeventig oogstte hij roem met zijn vertolkingen van composities van Erik Satie. Met vele optredens was De Leeuw sinds 2005 een vaste waarde in het Muziekgebouw, dat mede door zijn inspanningen tot stand kwam.