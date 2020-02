Minister Koolmees vond verhoorde imam respectloos

Imam Suhayb Salam werd woensdag gehoord in het onderzoek naar ongewenste buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën. Salamnoemde de commissie meerdere malen "onbeschoft" wanneer die hem niet liet uitpraten. Een keer zag de commissievoorzitter zich gedwongen de microfoon van Salam uit te zetten.

"Het kwam bij mij een beetje over als uitlokking, een soort spelletje met de commissie", zegt Koolmees.

De minister kijkt al langere tijd naar mogelijkheden om deze geldstromen uit onvrije landen te verbieden, maar dat is volgens hem juridisch ontzettend ingewikkeld. Donderdag liet hij in een brief aan de Tweede Kamer weten zich hierover te laten adviseren door de Raad van State. Dat is bijzonder, want normaal gesproken gebeurt dat pas wanneer een wetsvoorstel al klaarligt.