Starbucks belangrijkste nieuwkomer in schap supermarkten

De introductie van Starbucks-koffieproducten is de belangrijkste nieuwkomer in de schappen van supermarkten vorig jaar. De producten van de van huis uit Amerikaanse keten waren sinds de introductie afgelopen voorjaar goed voor een wekelijkse omzet van bijna 262.000 euro. Dat meldde marktonderzoeker IRI Nederland, die jaarlijks met een top 20 van belangrijkste introducties komt.

Starbucks tekende eerder een overeenkomst met het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé over de wereldwijde verkoop van zijn producten buiten de eigen Starbucks-filialen. Voor die deal hadden de Zwitsers meer dan 7 miljard dollar over. Volgens IRI behoort de Starbucks-introductie tot de top vijf van alle nieuwkomers ooit.

Op ruime afstand van Starbucks staat de introductie van M&M's Salted Soft Caramel, die supermarkten wekelijks 103.000 euro opleverde. Het Amerikaanse biermerk Bud, dat zijn zinnen heeft gezet op verdere uitbreiding in Europa, was met ruim 100.000 euro omzet per week goed voor plek drie.