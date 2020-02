'Noord-Korea schrapt Pyongyang-marathon vanwege virus'

De marathon van Pyongyang gaat dit jaar niet door. De hardloopwedstrijd zou in april zijn, maar het land heeft de grenzen vrijwel gesloten om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Volgens een westerse reisorganisatie hebben de partners in Noord-Korea laten weten dat de wedloop als gevolg van de ingevoerde reisbeperkingen is geschrapt.

De Pyongyang Herfstmarathon staat in september nog steeds op de agenda. Volgens de WHO lijkt het erop dat het virus nog niet in Noord-Korea is opgedoken. De autoriteiten nemen ingrijpende maatregelen tegen het virus. De grens met China werd snel vrijwel gesloten en buitenlanders die in het land komen, moeten in quarantaine.

Dictator Kim Jong-un verdween 25 januari enige tijd uit beeld. Half februari verscheen hij in Pyongyang weer bij een plechtigheid ter ere van zijn vader en grootvader, beiden overleden voorgangers van de huidige dictator. In Zuid-Korea zijn inmiddels 156 gevallen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. In dit land is één patiënt aan de aandoening bezweken.