Slachtoffers jeugdzorg bijeen in de hoop op compensatie

In Nieuwegein vindt vrijdagmiddag een bijeenkomst plaats voor slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg. Over het doel van de bijeenkomst willen de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid niks zeggen, maar volgens de NOS komt er een schadevergoedingsregeling voor de slachtoffers. Eerder maakte het kabinet al excuses voor de misstanden in de jeugdzorg.