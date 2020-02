Verrassend veel papegaaiduikers op Nederlands deel Noordzee

Boven en in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn begin februari tientallen papegaaiduikers geteld. Normaal worden tijdens een wintertelling maximaal tien papegaaiduikers waargenomen, dus deze uitkomst is verrassend, meldt de website Nature Today.

De telling vond in de eerste week van februari plaats vanuit een vliegtuig. De tellers zagen in de telstrook meer dan negentig papegaaiduikers. Als je dat doorrekent naar de hele Nederlandse gedeelte van de Noordzee, gaat het om een populatie van meer dan duizend van deze zeevogels.

Waarom er momenteel zo veel papegaaiduikers in het Nederlandse stuk Noordzee te vinden zijn, is onduidelijk. Opvallend was dat de vogels over het hele gebied werden gespot, maar vooral in het noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee werden meerdere groepjes gezien.

De papegaaiduiker ziet er een beetje pinguïnachtig uit. De vogel heeft een geel-, rood- en blauwgrijsgekleurde snavel. De soort broedt niet in Nederland, maar wordt volgens de Vogelbescherming bij harde, aanlandige wind soms langs de kust gezien.