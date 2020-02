Coronavirus nu ook probleem in Chinese gevangenissen

In China laait het nieuwe coronavirus nu ook op in gevangenissen. Er zijn daar meer dan 400 besmettingen gemeld, aldus de Chinese autoriteiten vrijdag. Met name een bajes in de Chinese provincie Shandong vormt een probleem. Daar zijn 200 gevangenen ziek geworden, net als 7 bewaarders.

Verder zijn ook gedetineerden besmet geraakt in cellencomplexen in de provincies Zhejiang en Hubei. Zo werd onder meer een vrouwengevangenis in de stad Wuhan hard getroffen. Die plaats vormt het epicentrum van de uitbraak.

Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen door ziektekiemen die worden verspreid bij het niezen of hoesten. Omdat mensen in gevangenissen kort op elkaar zitten, is de kans op besmetting daar groot.

In China heeft de ziekte al aan zeker 2236 mensen het leven gekost. Meer dan 75.000 raakten besmet.