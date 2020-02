Filerijden naar de sneeuw, want het midden en zuiden hebben vrij

Carnaval staat voor de deur en behalve voor scholen in het zuiden begint de voorjaarsvakantie ook in het midden van het land. Met andere woorden: het wordt druk op de weg richting de wintersportgebieden. De ANWB verwacht vrijdagmiddag al de eerste opstoppingen in Duitsland, maar vooral zaterdag moeten wintersporters rekening houden met veel vertraging.