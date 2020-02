Baas bouwbedrijf BAM licht voor het laatst jaarcijfers toe

BAM heeft bovendien te maken met tegenvallers op Duitse projecten. Het bedrijf kwam halverwege vorig jaar met een winstwaarschuwing. Er werden tientallen miljoenen euro's apart gezet omdat het onzeker is of en wanneer BAM bij enkele projecten alle kosten vergoed krijgt. Ook in het Midden-Oosten loopt een BAM-project niet naar wens.

In de markt wordt er in doorsnee rekening mee gehouden dat BAM het boekjaar zal hebben afgesloten met een omzet van ruim 7,3 miljard euro, tegen 7,2 miljard euro een jaar eerder. De operationele winst komt naar verwachting uit op bijna circa 84 miljoen euro. Het orderboek zal naar verwachting iets minder goed gevuld zijn.