Anti-terreuranalist VS bekent lekken naar pers

Een Amerikaanse anti-terreuranalist heeft in de rechtbank toegegeven dat hij in 2018 en 2019 geheime informatie heeft gelekt aan twee journalisten. De 31-jarige Henry Kyle Frese hangt nu een celstraf van tien jaar boven het hoofd.

"Frese heeft het vertrouwen in hem geschaad door gevoelige informatie over de nationale veiligheid te lekker voor zijn eigen gewin", aldus een van de aanklagers. "Hij heeft onze tegenstanders op de hoogte gebracht en onze veiligheid op het spel gezet."

De informatie die Frese deelde met de journalisten is in zeker acht artikelen teruggekomen. Hij heeft in ieder geval vijf rapporten gelekt. De twee journalisten werken niet voor hetzelfde medium. Hij zou met een van de journalisten een relatie hebben gehad. Hun identiteit is niet bekendgemaakt door de aanklagers.

Frese hoort op 18 juni zijn straf.