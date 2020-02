Hele oppositie steunt motie van afkeuring over marinierskazerne

Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben donderdag hun afkeuring uitgesproken over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Door de manier waarop de regering te werk is gegaan heeft "het vertrouwen van de regio in het kabinet als bestuurlijke partner grote schade opgelopen", stellen de indieners van de motie van afkeuring.