Moordverdachte proces Caloh Wagoh vrijgelaten

Roël T., verdacht van de moord op Justin Jap Tjong, de man die een vergismoord had uitgevoerd in Utrecht januari 2017, komt op vrije voeten. De rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen tegen T. niet duidelijk genoeg heeft gemaakt en laat hem dus vrij.

De 57-jarige T. is een van de verdachten in het moordproces rond motorclub Caloh Wagoh. Het proces, Eris genaamd, gaat in totaal over elf moordopdrachten, gericht op zestien mensen, waarvan er vijf ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarnaast draait het onderzoek ook nog om onder meer het beschieten van een woning, mishandeling en vuurwapenbezit.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat de eind vorig jaar opgepakte Ridouan Taghi in Eris gelinkt wordt aan in totaal negen liquidatieopdrachten, waarbij drie mensen daadwerkelijk zijn vermoord. Taghi is echter geen verdachte in dit proces. Hij is al hoofdverdachte in Marengo, het andere grote liquidatieproces.