Luchtvaartbranche rekent op krimp door coronavirus

De uitbraak van het nieuwe coronavirus zal dit jaar voor krimp in de wereldwijde passagiersluchtvaart zorgen. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. In december rekende de luchtvaartsector nog op een stijging van de vraag naar vliegreizen.

De verspreiding van het virus in voornamelijk China zorgt in Oost-Azië waarschijnlijk voor een daling van 13 procent van de vraag naar vliegreizen. Wereldwijd verwacht IATA dat de uitbraak van het virus voor 0,6 procent krimp zorgt. In totaal zou dat kunnen betekenen dat vliegmaatschappijen worden geconfronteerd met meer dan 29 miljard dollar aan gederfde inkomsten.