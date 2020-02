Doden schietpartij Hanau hebben migratieachtergrond

In totaal zijn er elf doden gevallen. De 43-jarige dader, Tobias Rathjen, en zijn moeder zijn korte tijd later in de woning van Rathjen dood aangetroffen. De politie vermoedt dat Rathjen zijn moeder doodschoot voor hij zelfmoord pleegde. Hij zou op eigen houtje hebben gehandeld.

Eerder was al gemeld dat de slachtoffers van overwegend buitenlandse komaf zijn. Duitse media meldden bijvoorbeeld dat er in de eerste shishabar die Rathjen onder vuur nam, vijf jonge mensen van Koerdische komaf zijn doodgeschoten. Volgens de Turkse ambassade in Berlijn zijn er bij de aanslagen op shishabars in Hanau vijf Turkse staatsburgers omgekomen.