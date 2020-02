UBS: Hamers had geen persoonlijke rol in witwasschandaal ING

Scheidend ING-topman Ralph Hamers speelde geen persoonlijke rol in het witwasschandaal bij ING. Dat zei voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank UBS, waaraan Hamers vanaf september leidinggeeft. Volgens Weber heeft de Zwitserse financieel toezichthouder Finma uitvoerig onderzoek gedaan naar Hamers.

UBS koos voor Hamers mede vanwege zijn ervaring in de financiële sector, verklaarde Weber. Hij benadrukte dat Hamers een gerespecteerde bankier is. Hamers' reputatie liep in Nederland een deuk op toen ING onder zijn bewind een megaboete van 775 miljoen euro kreeg voor nalatigheid bij het voorkomen van witwassen. Ook een voorstel om Hamers salaris met 50 procent te verhogen leidde tot flinke publieke ophef, waarna het werd ingetrokken.

De Zwitsers stellen verder de digitale expertise van Hamers op prijs. UBS heeft volgens de voorzitter vijftien maanden gezocht naar een vervanger voor de huidige topman Sergio Ermotti.