Operazanger Henk Poort debuteert op Pinkpop

Musical- en operazanger Henk Poort treedt dit jaar op tijdens Pinkpop. Poort is te gast tijdens het optreden van Floor Jansen, kondigde de festivalorganisatie donderdag aan. Ook de Marcel Fisser Band speelt dan een deuntje mee.

Henk Poort maakte vorig jaar met Floor Jansen furore in het programma Beste Zangers. Hun versie van The Phantom of the Opera ging viral. Jansen, winnares van de Popprijs, nodigde Poort ook al uit als special guest bij al haar concerten in Nederland.

Pinkpop vindt dit jaar voor de 51e keer plaats.