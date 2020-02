'Leer kinderen regelmatig op te kijken van scherm'

Ouders die de ogen van hun kinderen willen beschermen, moeten hun kind verstandig leren omgaan met beeldschermen. Een duidelijke leefregel kan een hoop toekomstig oogleed voorkomen: de 20-20-2-regel. Het Oogfonds is een campagne begonnen om de regel te promoten. Die komt erop neer dat het goed voor de ogen is om na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld naar een smartphone of tablet) even 20 seconden in de verte te kijken.