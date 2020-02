Merkel: samenleving geplaagd door gif van haat en racisme

De Duitse samenleving wordt geplaagd door een gif van haat en racisme, zei bondskanselier Angela Merkel na aanslagen op shishabars in Hanau. "Dit gif bestaat in onze samenleving en er zijn al veel te veel misdaden aan te wijten" aldus Merkel. Ze beloofde dat alles in het werk wordt gesteld om de achtergronden van deze aanslag op te helderen.

Een 43-jarige man uit Hanau schoot volgens de autoriteiten waarschijnlijk uit racistische en ultrarechtse motieven op weerloze mensen in twee shishabars in de plaats vlak bij Frankfurt. Negen mensen zijn zo vermoord. Het gaat volgens Duitse media voornamelijk om Duitsers van buitenlandse afkomst. De dader is later dood in zijn woning aangetroffen. Ook zijn moeder is er dood gevonden.